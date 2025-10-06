 / EVENTI

Fumetti al Ricetto, un programma dedicato anche alle famiglie

C'è anche una mostra dedicata ai super robot giapponesi con l’ospite internazionale Tsuyoshi Nonaka

La decima edizione di Fumetti al Ricetto si terrà sabato 11 e domenica 12 ottobre nel Ricetto di Candelo (Biella) e propone un programma pensato anche per le famiglie. Tra le attività dedicate ai bambini spiccano i laboratori di fumetto (3–13 anni) e il laboratorio di pittura su magliette, in cui l’illustratrice Francesca Comoli disegna dal vivo sulla T-shirt e i più piccoli colorano il proprio capo, trasformandolo in un ricordo creativo della giornata. I bambini possono inoltre iscriversi alla Gara Cosplay ufficiale e salire sul palco vestiti come il loro personaggio preferito, con adulto accompagnatore.

Accanto alle proposte per i più giovani, il festival ospita una mostra dedicata ai super robot giapponesi con l’ospite internazionale Tsuyoshi Nonaka; tra gli autori presenti figurano Massimo Rotundo, Stevan Subic e Valentina “Val” Romeo. È previsto anche un incontro sul doppiaggio anime con Mosè Singh e Cesare Rasini. Il percorso si arricchisce con area LEGO, area giochi di ruolo, bancarelle, annullo filatelico speciale dedicato a Diabolik a cura di Poste e Area Flipper.

Per i più piccoli sono previsti laboratori su misura. Con “Creativecomics Lab! – Impara a disegnare un personaggio dei fumetti” (7–13 anni) i ragazzi entrano nel linguaggio del fumetto partendo dalle forme semplici fino alla costruzione di un personaggio completo: idea, lineamenti, espressioni del volto, postura e dettagli che rendono unici eroi e antagonisti. Gli esercizi sono pensati per stimolare fantasia e osservazione, con suggerimenti facili da ripetere a casa; il laboratorio è a numero chiuso (7 posti) per garantire attenzione a ciascuno e ogni partecipante porta con sé il proprio elaborato finale.

Per la fascia 3–5 anni, “Tutti i colori delle fiabe – Leggiamo e coloriamo insieme” guida i bambini in un momento di lettura e creatività condotto da educatrici professionali. I piccoli ascoltano una fiaba e realizzano una piccola opera ispirata all’“Albero di Kandinsky”: il contorno della mano diventa un albero primaverile da colorare e arricchire con cerchi-fiori. Occorre solo la fantasia: tutto il materiale è fornito dall’organizzazione.

Con “Creo la mia maglietta!” – Workshop di pittura su tessuto (6–12 anni) l’arte diventa indossabile: dal bozzetto su carta alla decorazione su tessuto, ciascuno realizza una T-shirt personalizzata a tema libero. È richiesto di portare una maglietta bianca a tinta unita; in alternativa, l’organizzazione può fornire la T-shirt (secondo disponibilità) al costo di 5 €, da richiedere nel form di prenotazione. Tutto il materiale per la pittura è messo a disposizione; il workshop è a numero chiuso (max 10 posti) e ha una durata indicativa di 1h e 15’ con prenotazione comprensiva della taglia del bambino.

Tutte le informazioni su programma, orari e modalità di iscrizione ai laboratori e alla Gara Cosplay sono disponibili sui canali ufficiali di Fumetti al Ricetto. Portate curiosità e voglia di partecipare: a matite, colori e materiali pensiamo noi.

www.fumettialricetto.it

c.s.pro loco candelo, s.zo.

