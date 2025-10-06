Fumetti al Ricetto, un programma dedicato anche alle famiglie

La decima edizione di Fumetti al Ricetto si terrà sabato 11 e domenica 12 ottobre nel Ricetto di Candelo (Biella) e propone un programma pensato anche per le famiglie. Tra le attività dedicate ai bambini spiccano i laboratori di fumetto (3–13 anni) e il laboratorio di pittura su magliette, in cui l’illustratrice Francesca Comoli disegna dal vivo sulla T-shirt e i più piccoli colorano il proprio capo, trasformandolo in un ricordo creativo della giornata. I bambini possono inoltre iscriversi alla Gara Cosplay ufficiale e salire sul palco vestiti come il loro personaggio preferito, con adulto accompagnatore.

Accanto alle proposte per i più giovani, il festival ospita una mostra dedicata ai super robot giapponesi con l’ospite internazionale Tsuyoshi Nonaka; tra gli autori presenti figurano Massimo Rotundo, Stevan Subic e Valentina “Val” Romeo. È previsto anche un incontro sul doppiaggio anime con Mosè Singh e Cesare Rasini. Il percorso si arricchisce con area LEGO, area giochi di ruolo, bancarelle, annullo filatelico speciale dedicato a Diabolik a cura di Poste e Area Flipper.

Per i più piccoli sono previsti laboratori su misura. Con “Creativecomics Lab! – Impara a disegnare un personaggio dei fumetti” (7–13 anni) i ragazzi entrano nel linguaggio del fumetto partendo dalle forme semplici fino alla costruzione di un personaggio completo: idea, lineamenti, espressioni del volto, postura e dettagli che rendono unici eroi e antagonisti. Gli esercizi sono pensati per stimolare fantasia e osservazione, con suggerimenti facili da ripetere a casa; il laboratorio è a numero chiuso (7 posti) per garantire attenzione a ciascuno e ogni partecipante porta con sé il proprio elaborato finale.

Per la fascia 3–5 anni, “Tutti i colori delle fiabe – Leggiamo e coloriamo insieme” guida i bambini in un momento di lettura e creatività condotto da educatrici professionali. I piccoli ascoltano una fiaba e realizzano una piccola opera ispirata all’“Albero di Kandinsky”: il contorno della mano diventa un albero primaverile da colorare e arricchire con cerchi-fiori. Occorre solo la fantasia: tutto il materiale è fornito dall’organizzazione.

Con “Creo la mia maglietta!” – Workshop di pittura su tessuto (6–12 anni) l’arte diventa indossabile: dal bozzetto su carta alla decorazione su tessuto, ciascuno realizza una T-shirt personalizzata a tema libero. È richiesto di portare una maglietta bianca a tinta unita; in alternativa, l’organizzazione può fornire la T-shirt (secondo disponibilità) al costo di 5 €, da richiedere nel form di prenotazione. Tutto il materiale per la pittura è messo a disposizione; il workshop è a numero chiuso (max 10 posti) e ha una durata indicativa di 1h e 15’ con prenotazione comprensiva della taglia del bambino.

Tutte le informazioni su programma, orari e modalità di iscrizione ai laboratori e alla Gara Cosplay sono disponibili sui canali ufficiali di Fumetti al Ricetto. Portate curiosità e voglia di partecipare: a matite, colori e materiali pensiamo noi.



www.fumettialricetto.it