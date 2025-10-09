Serata spettacolo a Gaglianico con il maestro Alex Parravano e i ragazzi di “Libera la Voce”

Sabato 11 ottobre, all’Auditorium di Gaglianico, si terrà una serata spettacolo all’insegna della musica e della solidarietà.

Protagonista dell’evento sarà il maestro Alex Parravano, in concerto insieme ai ragazzi di “Libera la Voce”. Ospite d’eccezione della serata sarà il violinista Genadi Gershkovych, che arricchirà il programma con la sua straordinaria sensibilità artistica.

L’appuntamento è per le ore 21.

La direzione artistica è affidata a Beba Capizzi, mentre il coordinamento è curato da Emanuela Schintone.

L’ingresso è a offerta libera, per una serata che si preannuncia magica, tra musica d’autore, giovani talenti e un messaggio di solidarietà.