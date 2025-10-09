33° Circuito Città di Biella, l'atletica è protagonista assoluta

I numeri ci sono anche quest’anno, nonostante siano sempre meno i biellesi a partecipare: al momento, a iscrizioni ancora possibili, il numero totale degli partecipanti è di poco inferiore a 500, in linea con il 2024. La 33ª edizione del “Circuito Città di Biella”, organizzata dal Gruppo Amici Corsa Pettinengo, terrà banco sabato pomeriggio nel cuore di Biella con le solite parecchie gare: 3 ore e mezza di spettacolo con grandi campioni dell’atletica leggera, atleti master, giovani talenti e gli atleti-studenti delle scuole medie inferiori della provincia. Partner dell’evento sono la Regione Piemonte, la Provincia di Biella, la Città di Biella, la Fidal, nonché gli sponsor DP AM abbigliamento, Botalla Formaggi, Sergent Major, Menabrea, Patti e Lauretana.

Le gare del miglio master

L’avvio è fissato per le 14.30 con la prima batteria del miglio riservata ad atleti master over 60 maschili e a tutte le categorie femminili: 2 giri del percorso di circa 800 metri con partenza da piazza Duomo verso via Marconi, via Crosa, via Dal Pozzo, via Vescovado prima della salita in via Seminari che riporta i partecipanti in via Duomo in zona arrivo. Le altre prove del miglio sono poi in programma nell’arco del pomeriggio alle 15.35 (maschi M50-55), alle 17.10 (maschi M35-40- 45) e alle 17.20 (assoluti). Al momento sono una ottantina gli iscritti. La gara è valida quale ultima tappa del “Trofeo del Miglio Piemonte 2025”, circuito itinerante organizzato dalla Fidal Piemonte.

Il Campionato Regionale Giovanile di Corsa su Strada

Le corse giovanili, come di consueto saranno valide per il Campionato Regionale Cadetti/Cadette e Ragazzi/e oltre che per il Trofeo delle Province giovanile. Risultati preiscritti 41 Cadetti, 44 Cadette, 40 Ragazzi e 49 Ragazze. Per la rappresentativa Biella/Vercelli Cadetti correrà anche Giuseppe Luciano Piazza, atleta della Bugella Sport che nello scorso fine settimana ha vinto il titolo italiano individuale sui 1200 siepi. Indicativamente le gare si svolgeranno alle 14.50 per le Cadette (3 giri per un totale di 2400 metri), alle 15.10 per i Cadetti (4 giri per un totale di 3200 metri), alle 17.00 per i Ragazzi (2 giri per 1600 metri) e alle 17-30 per le Ragazze (2 giri per 1600 metri).

Le Staffette delle Scuole Medie Inferiori

Anche quest’anno grande affluenza per le staffetta scolastiche riservate alle medie inferiori: sono una quarantina le staffette per un totale di circa 200 atleti-studenti. Le tre serie previste sono in programma alle 15.50, alle 16.10 e alle 16.45: la classifica sarà unica. Ogni squadra sarà formata da 5 componenti ognuno dei quali percorrerà un giro. Sono presenti le seguenti scuola: IC Vigliano, Istituto La Marmora, IC Valdilana/Pettinengo, IC Mongrando, IC Cossato, IC Gaglianico, IC Valdengo e IC Biella3. Ma qualcuna potrebbe aggiungersi nelle prossime ore.

I “3000 metri dei campioni”

Momenti clou della giornata saranno le due gare sui 3000 metri che vedranno al via alcuni atleti tricolori di primo piano: la prova femminile è in programma alle 16.30, quella maschile alle 17.45 come gran finale della giornata. Nella prova femminile occhi puntati su Gaia Colli (Carabinieri Bologna, 4ª l’anno scorso), Micol Majori (Atl. Cernusco, seconda nel 2021 dietro a Giovanna Selva e nel 2024 dietro a Ludovica Cavalli) e sulla biellese Chiara Munaretto (FuturAtletica Piemonte, 5ª l’anno scorso), tre atlete che hanno indossato la maglia della nazionale azzurra. Attenzione anche a Iris Baretto (Atl. Saluzzo), Sara Borello (Atl. Canavesana) e alle giovanissime Alice Rosa Brusin (Atl. Pinerolo) e Irene Cappio (FuturAtletica Piemonte).

Nella prova maschile la stella è il torinese Pietro Arese (Fiamme Gialle), olimpionico a Parigi 2024. Cercheranno di portargli via la vittoria i kenyani Adams Kiprop e Stephen Mwangi Njeri. Per un posto sul podio anche Stefano Benzoni (Atl. Valle Brembana), Lorenzo Brunier (Parco Alpi Apuane) e Giuseppe Gravante (Calcestruzzi Corradini). Quasi tutti nomi già “abbonati” al podio: Arese ha vinto nel 2021 e nel 2024 quando fu terzo Gravante, mentre nel 2023 dietro al vincitore Yeman Crippa si piazzarono nell’ordine Arese, Mwangi e Brunier.

Orario indicativo di gara

14:30 – Miglio Maschile SM60/… (Mt. 1609,35) – 2 giri

14:40 – Miglio Femminile tutte le categorie (Mt. 1609,35) – 2 giri

14:50 – CR Cadette (Mt. 800x3) Mt 2400 – 3 giri

15:10 – CR Cadetti (Mt. 800x4) Mt 3200 – 4 giri

15:35 – Miglio Maschile SM50/55 (Mt. 1609,35) – 2 giri

15:50 – Staffetta scolastica scuole medie inferiori (Mt. 800x5) – 1 serie

16:10 – Staffetta scolastica scuole medie inferiori (Mt. 800x5) – 2 serie

16:30 – 3000 Donne ad inviti (Mt. 800x3 + 600 mt) Mt 3000 – 3 giri + 600 mt

16:45 – Staffetta scolastica scuole medie inferiori (Mt. 800x5) – 3 serie

17:00 – CR Ragazzi (Mt. 800x2) Mt 1600 – 2 giri

17:15 – Miglio Maschile SM35/40/45 (Mt. 1609,35) – 2 giri

17:20 – Miglio Maschile A/J/P/S (Mt. 1609,35) – 2 giri

17:30 – CR Ragazze (Mt. 800x2) Mt 1600 – 2 giri

17:45 – 3000 Uomini ad inviti (Mt. 800x3 + 600 mt) Mt 3000 – 3 giri + 600 mt