Autunno da vivere a Oropa nei colori del foliage

L’autunno trasforma Oropa in un quadro vivente di colori e suggestioni. Le montagne si accendono di rosso, giallo e arancio, i boschi profumano di castagne e la spiritualità del Santuario si arricchisce della bellezza della natura: un invito a rallentare, a respirare l’aria frizzante della montagna e lasciarsi incantare da panorami che cambiano colore ogni giorno. Tra passeggiate, visite guidate, piatti della tradizione e il calore di una castagnata in compagnia, Oropa si conferma una meta ideale per chi cerca emozioni autentiche.

L’Associazione Agro Montis organizza domenica 12 ottobre la tradizionale Castagnata e il mercatino degli hobbisti, un’occasione perfetta per vivere la magia del foliage autunnale in valle Oropa. Dalle 10 alle 17 sarà possibile passeggiare tra le bancarelle degli artigiani e dei creativi locali, mentre alle ore 11 è prevista una visita guidata al Santuario, al Tesoro e agli Appartamenti Reali dei Savoia (ritrovo ai cancelli). Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, davanti ai cancelli del Santuario inizierà la distribuzione delle caldarroste, preparate con castagne locali.

Ogni domenica, alle 11, è possibile partecipare alla visita guidata del Santuario, del Museo dei Tesori e degli Appartamenti Reali dei Savoia, con ritrovo alle 10.45 ai cancelli del Santuario.