Tessile & Moda – Valdengo Oropa, grande ciclismo nel Biellese FOTO

Altro appuntamento internazionale nel biellese il prossimo fine settimana. Dopo il grande Tennis e la Pallavolo, domenica 12 andrà in scena il Trofeo Tessile & Moda – Valdengo Oropa, nuovo nome (e nuovo formato) dell’ex Trofeo Baracchi, storica gara a cronometro a coppie, per celebrare le salite del biellese che hanno visto innumerevoli gesta eroiche di corridori negli ultimi anni. Valdengo rilancia un circuito impegnativo, nel solco di ciò che fino a qualche anno fa era la sede di una prestigiosa corsa della categoria dilettantistica, il Circuito del Castello.

L'evento è rivolto alla challenge maschile e femminile, come ha sottolineato il presidente della Lega Ciclismo Roberto Pella da remoto alla conferenza di presentazione che si è tenuta oggi lunedì 6 ottobre a Palazzo Oropa a Biella. "Grazie al Comune di Biella e grazie alla Regione che ci hanno voluto dare una mano a realizzare quella che sarà una tra le corse più belle e innovative del territorio. Salvo casi straordinari l'evento sarà anche trasmesso in diretta su RAI 2, in modo da portarla nella casa di tutti gli italiani e in Europa grazie a un accordo con Eurosport. Grazie anche alla Fondazione Biellezza che ci regalerà clip inedite che mostreranno il biellese in tutta la sua bellezza. Sarà uno spettacolo con grandi campioni, sia femminili che maschili, tra i partecipanti che hanno confermato la loro presenza Isaac Del Toro, il ciclista messicano che ha conquistato la Maglia Rosa, il simbolo del leader della classifica generale, al Giro d'Italia 2025".

L'Unione Industriale ha fin da subito aderito al progetto: "Noi siamo convinti che il Biellese sia un territorio fatto di persone e di competenze, e che sappia accogliere - commenta il direttore dell'UIB Pier Francesco Corcione -. Quindi noi ci auguriamo che Tessile & Moda non sia solo il primo progetto di questo genere, perché, in riferimento anche l'accoglienza che abbiamo avuto per l'Adunata degli Alpini, dove anche lì c'è stata qualche polemica, c'è chi diceva che non ce l'avremmo fatta, invece i biellesi ce l'hanno fatta e l'hanno fatta super bene. Quindi noi saremo sempre a fianco al territorio, all'Unione Industriale e alle persone che ci lavorano".

"Proprio oggi ero in un piccolo paesino della Toscana dove una manifestazione sportiva è partita 27 anni fa con 3 posti letto e oggi ne conta mille. E' un paesino piccolo come Mosso Santa Maria - commenta Marco Tallia della Fondazione Biellezza -. Io spero, io e sicuramente anche il presidente Zegna, speriamo che un pezzo alla volta riusciamo anche noi attraverso lo sport a dare una nuova vita al turismo del territorio".

Il Trofeo Tessile & Moda – Valdengo Oropa è un altro tassello che si aggiunge alla rete di grandi eventi che caratterizza il territorio in questo 2025 per l'assessore agli Eventi di Biella Edoardo Maiolatesi. Una vetrina senza precedenti: "Ringraziamo il presidente della Lega Ciclismo, Roberto Pella, che ci ha portato questo altro grande evento qui sul nostro territorio, dopo il Giro d'Italia, dopo la Vuelta, dopo una serie di grandi eventi che quest'anno abbiamo ospitato. Abbiamo voluto, come Comune di Biella, intervenire assieme agli altri partner. La sinergia che c'è stata, anche da sottolineare tra i partner, la Regione, la Vice Presidente Elena Chiorino e il Presidente Alberto Cirio e tutta la Giunta regionale che ci hanno supportato nella sinergia tra enti. Assieme al Comune di Biella, assieme alla Fondazione Biellezza, assieme alla Fondazione Cassa di Risparmio e all'Unione Industriale Biellese, che hanno unito le forze per poter avere questo grande evento da poter realizzare qui sul territorio biellese. Un altro punto importante è la salita verso Oropa, che rappresenta un'importante vetrina nazionale e internazionale. Il fatto che ci saranno due ore di diretta su Rai 2 rappresenterà per Biella un unicum senza precedenti perché di solito, quando c'è un Giro d'Italia, quando c'è una manifestazione di questo tipo, possono esserci quei 10, 15, 20 minuti di passaggio, di arrivo, di partenza della tappa. Ma questa volta avere due ore di diretta interamente dedicata alla città e al territorio è sicuramente una visibilità e una vetrina senza precedenti".

"E' l'ennesimo grande evento internazionale che arriva in città, soprattutto nel ciclismo - commenta l'assessore allo Sport Giacomo Moscarola -. Quest'anno abbiamo avuto la Vuelta, il Giro d'Italia, il Giro della Provincia. Per Biella significa grande visibilità di persone che vorranno vedere la gara e anche a livello televisivo una grande vetrina per tutto il nostro territorio. Diventa un tassello importante di eventi internazionali. La città cerca sempre di attrarre questi eventi per farsi conoscere all'esterno e continuerà in questa direzione".