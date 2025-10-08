Mongrando: la Residenza Ines e Piera Capellaro celebra 10 anni dalla posa della prima pietra

Un grande appuntamento attende la comunità nel fine settimana: sabato 11 ottobre, la Residenza Ines e Piera Capellaro festeggerà i primi 10 anni dalla posa della prima pietra, in un evento organizzato insieme alla Fondazione Cerino Zegna e alla Parrocchia di Santa Maria Assunta, in concomitanza con la XXXII Giornata Mondiale della Malattia di Alzheimer.

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle ore 16,00 presso il Giardino Ritrovato, con preghiera e benedizione. A seguire, intorno alle 17,00 presso il Polivalente di Mongrando, sono previsti: i saluti delle autorità locali; gli interventi del Dr. Michele Maffeo e della Dr.ssa Sara Pretti, medico e psicologa della residenza; la presentazione delle attività non farmacologiche, a cura dei terapisti occupazionali.

La giornata si concluderà tra le 18,00 e le 18,30 con un aperitivo, offrendo ai partecipanti l’opportunità di condividere momenti di socialità e riflessione sul tema dell’Alzheimer e sul lavoro svolto dalla struttura nel corso degli anni.