Borriana, Mora nuovo capogruppo in consiglio, subentra a Nicolello

Durante l’ultimo consiglio comunale di Borriana è stata ufficializzata la nomina di Marco Mora come nuovo capogruppo consiliare della lista civica “Per Una Nuova Comunità”.
La decisione si è resa necessaria dopo le dimissioni del consigliere Marco Nicolello, che ricopriva l’incarico di capogruppo dal giugno 2024. La lista ha quindi indicato in Marco Mora il nuovo referente in Consiglio, formalizzando la scelta con una comunicazione protocollata lo scorso 2 dicembre 2025.
Il Consiglio comunale ha preso atto della nomina nel corso della seduta, deliberando inoltre di rendere il provvedimento immediatamente esecutivo, consentendo così al nuovo capogruppo di entrare subito in carica.