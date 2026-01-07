Auto contro una colonna a Cossato, scontro tra mezzi a Portula: mattinata di incidenti

Doppio incidente stradale nella mattinata di oggi, 7 gennaio. Il primo si è verificato in via Mazzini, a Cossato, dove un'auto è finita contro la colonna di un bar per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo, assieme agli agenti della Polizia Locale. La donna alla guida è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata in ospedale per le cure del caso.

Poco dopo le 12, invece, a Portula, stando alle prime informazioni raccolte, due veicoli si sono scontrati lungo la SP 113. Gli occupanti sono stati assistiti dal 118 mentre i Carabinieri di Bioglio si sono occupati della raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto. Presente anche la squadra di Ponzone dei Vigili del Fuoco.