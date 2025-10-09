Progetto Frassati 2025, sabato la fiaccolata da Oropa al Poggio Frassati

Nell’ambito del progetto “Itinerari di Comunità. Alla scoperta dei luoghi di Pier Giorgio Frassati”, il Comitato Frassati 2025 - Biella prosegue con il programma di eventi culturali che porta il pubblico a scoprire e ad approfondire la figura del Beato, della sua famiglia e dei luoghi a lui cari, offrendo occasioni di riflessione e partecipazione comunitaria.

Sabato 11 ottobre è in calendario "La fiaccolata da Oropa al Poggio Frassati, una luce, tante luci in cammino per la pace"

Questo il programma: alle 16:45 è previsto il Ritrovo sul sagrato della Basilica Antica di Oropa dove alle 17,15 ci sarà il saluto del rettore canonico Michele Berchi; Intorno alle 20 Inizierà il cammino verso la vetta al Poggio Frassati dove verrà data lettura delle lettere di San Pier Giorgio Frassati e sarà fatto un momento di riflessione e preghiera.

Il rientro al Santuario è previsto intorno alle ore 23:00 con fiaccole accese. La conclusione del cammino sarà in Basilica Antica con una preghiera alla Madonna.

A seguireè previsto un momento di convivialità nei locali della sala del pellegrino. Ai partecipanti è richiesto abbigliamento adeguato: pedule, indumenti caldi, e luce frontale. Chi vuole può portare torte e bibite da condividere.