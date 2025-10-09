 / EVENTI

Progetto Frassati 2025, sabato la fiaccolata da Oropa al Poggio Frassati

L'evento è inserito nell’ambito del progetto “Itinerari di Comunità. Alla scoperta dei luoghi di Pier Giorgio Frassati”

Nell’ambito del progetto “Itinerari di Comunità. Alla scoperta dei luoghi di Pier Giorgio Frassati”, il Comitato Frassati 2025 - Biella prosegue con il programma di eventi culturali che porta il pubblico a scoprire e ad approfondire la figura del Beato, della sua famiglia e dei luoghi a lui cari, offrendo occasioni di riflessione e partecipazione comunitaria. 

Sabato 11 ottobre è in calendario "La fiaccolata da Oropa al Poggio Frassati, una luce, tante luci in cammino per la pace"

Questo il programma: alle 16:45 è previsto il Ritrovo sul sagrato della Basilica Antica di Oropa dove alle 17,15 ci sarà il saluto del rettore canonico Michele Berchi; Intorno alle 20 Inizierà il cammino verso la vetta al Poggio Frassati dove verrà data lettura delle lettere di San Pier Giorgio Frassati e sarà fatto un momento di riflessione e preghiera.

Il rientro al Santuario è previsto intorno alle ore 23:00 con fiaccole accese. La conclusione del cammino sarà in Basilica Antica con una preghiera alla Madonna. 

A seguireè previsto un momento di convivialità nei locali della sala del pellegrino. Ai partecipanti è richiesto abbigliamento adeguato: pedule, indumenti caldi, e luce frontale. Chi vuole può portare torte e bibite da condividere.

