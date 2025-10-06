Oropa, al Giardino Botanico uno speciale laboratorio per adulti e bambini

Domenica 12 ottobre, alle 11 e alle 15.30, avrà luogo uno speciale laboratorio per adulti e bambini dedicato alla primavera che verrà al Giardino Botanico di Oropa. Gli organizzatori spiegano che non è necessario avere delle aiuole e un giardino per godere della bellezza dei fiori: sono sufficienti anche un paio di vasi e il nostro balcone, terrazzo o davanzale.

I bulbi in vaso sono perfetti se non si ha molto spazio ma si vuole comunque godersi un bel mazzo di fiori. Si adattano quasi ovunque: sul balcone, sulla finestra o anche su una piccola terrazza. Ci si può divertire a mescolare diversi tipi di bulbi, e la cosa migliore di tutto ciò è che portano colore e profumo senza richiedere molto spazio. E chi non ama un po' di colore in più nella vita?

La Green School è un programma di formazione continua promossa dal WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi ETS di Biella e organizzata dal Giardino Botanico di Oropa, attivo già da qualche anno che periodicamente promuove corsi e attività legate alla natura e all’ambiente. Quella di domenica 12 ottobre sarà un laboratorio pratico di giardinaggio, in cui si comporrà il proprio vaso di bulbose con la guida di un'esperta dello Staff del Giardino.

Inoltre, domenica 12 ottobre il Giardino osserverà un’apertura straordinaria con orario 10-18.