Domenica ritorna ad Arro la festa del nuovo raccolto FOTO

Quest’anno si festeggia la sua 20esima edizione.

Un antico cascinale, le risaie e il paesaggio rilassante della Baraggia. In questo contesto vivrete una giornata indimenticabile, pedalando in mountain-bike (e imparando) tra le campagne biellesi, vedendo dal vivo la lavorazione del riso (in cascina) e la raccolta (in risaia).

Prodotti tipici biellesi in vendita, a mezzogiorno si mangia con la Grande Panissata, con la distribuzione di panissa (risotto tipico), salumi, formaggi, vino, polenta e tanto altro ancora. Il tutto all'insegna del buonumore e dell'ospitalità della famiglia Guerrini e della pro loco Amici di Arro, in collaborazione con Biella e Buona Ats. Si mangia seduti sotto i gazebo o sulle balle di paglia come una volta.

Vivere con gli amici una giornata all'aria aperta , sull'aia o sotto una tettoia, e poi in risaia per imparare come si raccoglie il riso, beh, è una cosa impagabile, soprattutto quando si trovano anche molti prodotti tipici biellesi, i cosiddetti "Amici del riso", che propongono ai visitatori vino, miele, polenta, frutta e verdura, formaggi e molto altro.

Nella mattinata e a ripetersi nel pomeriggio:

-Visite guidate alla riseria e (solo nel pomeriggio) la raccolta,

- Pedalata Risicola, un percorso di circa 3Km guidato immersi nelle campagne mature dell'autunno. Bici propria o noleggio gratuito fino ad esaurimento bici.

Torna anche quest'anno a grande richiesta l'attrazione: "Con i piedi nell'acqua", esperienza immersiva di realtà virtuale, a cura di Ente Nazionale Risi. I visitatori potranno, tramite dei visori Oculus, vivere la risaia virtualmente come se fossero realmente con i piedi nell'acqua. Da non perdere. Tanti altri divertimenti anche per i più piccini.

Cosa aspettate, ricordatevi di questo appuntamento, Vi aspettiamo numerosi come sempre !

c. s. Pro Loco Amici di Arro

