Borriana celebra San Sulpizio tra fede, tradizione e comunità

Anche quest’anno la comunità di Borriana celebrerà San Sulpizio, con un ricco programma.

I festeggiamenti inizieranno venerdì 10 ottobre con una serata di preghiera in chiesa, in preparazione alla festa patronale e all’ordinazione diaconale del seminarista Marco Rosazza.

La giornata clou sarà domenica 12, con la Santa Messa solenne delle ore 10, seguita dalla benedizione della targa dell’ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) presso il Comune.

Nel pomeriggio, alle 14.45, la comunità si ritroverà per la celebrazione liturgica dei Vespri, quindi la distribuzione della tradizionale castagnata a cura del Gruppo Alpini di Borriana. Alle 16 ci sarà la sfilata storica e folcloristica delle maschere nazionali, accompagnata dalla Banda Musicale “G. Puccini” di Gaglianico.

Accanto agli eventi religiosi e popolari, la festa sarà arricchita anche da uno spazio culturale con la mostra fotografica e mineralogica “L’Elvo racconta”, a cura dell’associazione Ël Chinché, allestita presso l’oratorio San Bernardo. Sempre presso l’oratorio, resterà aperto anche il tradizionale banco di beneficenza.