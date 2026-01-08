Bocce Biella, alla Gara della Befana trionfa Pier Giorgio Rossetti

Una quarantina di giocatori ha partecipato, martedì 6 gennaio, alla "Gara della Befana" che si è svolta nel bocciodromo "Città di Biella". La classifica finale ha premiato con il primo posto Pier Giorgio Rossetti seguito da Pietro Bongiovanni, Grazia Toso e Giorgio Laconi. Ha arbitrato Sergio Baratella.
