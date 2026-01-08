Cromoterapia a Candelo: se ne parla al Ricetto

Candelo ospiterà sabato 24 gennaio 2026 il secondo appuntamento della rassegna “Il Sabato del Ricetto”, ciclo di incontri promosso dall’Associazione Culturale Biellese CulturalMente, in programma presso la sede dell’associazione all’interno del Ricetto di Candelo.

L’incontro, previsto per le ore 15, sarà dedicato al tema “Cromoterapia: i colori per il nostro benessere” e sarà condotto da Elena Antoniotti e Michela Silvestri, operatrici con esperienza nel campo delle discipline olistiche. L’appuntamento intende approfondire il ruolo dei colori e il loro utilizzo in relazione al benessere della persona, all’interno di un percorso divulgativo rivolto al pubblico.

La rassegna “Il Sabato del Ricetto” comprende quattro incontri complessivi, due di carattere economico-finanziario e due dedicati all’ambito olistico, distribuiti tra gennaio e febbraio 2026.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria al numero 334 5772743.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione del Comune di Candelo e di partner locali.