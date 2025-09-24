Pray, "Dalla ruota alla manovella": la mostra artistica prosegue fino al 19 ottobre FOTO

Prosegue fino a domenica 19 ottobre, ogni domenica dalle 14:30 alle 18:30, presso la Fabbrica della Ruota (Reg. Vallefredda – Pray), la mostra “Dalla ruota alla manovella. Ironia, nostalgia e fantasia”.

L’esposizione raccoglie le opere di Guido Tassini “Tax”, grafico di professione e inventore per passione, residente a Stroppiana e attivo a Vercelli. Tassini, con la sua creatività anticonvenzionale, dà vita ad automi meccanici realizzati attingendo agli ambiti più disparati: dalla meccanica di motociclette e automobili agli attrezzi da cucina o da ufficio, dagli strumenti agricoli a quelli industriali.

Il risultato è un universo di invenzioni che sanno stupire, divertire e far riflettere, sempre accompagnate da un’ironia scanzonata che l’autore rivolge anche a sé stesso: “Qualcuno dice che sono un Artista, ma io credo di essere solo un precisino, magari un po’ geniale; invece per quella romantica vamp di mia moglie io sono un rompiballe e per giunta incasinato...”.

L’iniziativa è promossa dal DocBi – Centro Studi Biellesi con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella – bando Culturhub, della Fondazione CRT e della Regione Piemonte.