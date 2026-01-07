 / EVENTI

Ponzone in festa per l'Epifania: la Befana dei Vigili del Fuoco FOTO e VIDEO

Si è tenuto ieri pomeriggio, in occasione dell’Epifania, l’appuntamento dedicato ai più piccoli a Valdilana, promosso dai Vigili del Fuoco Volontari di Trivero – Ponzone.

A partire dalle ore 14.30, bambini e famiglie si sono ritrovati presso il Cine-Teatro O. Giletti per accogliere l’arrivo della Befana. A bordo di una scopa moderna, la vecchina si è calata dall'alto del teatro, offrendo spettacolo ad un pubblico numeroso. Nel corso della giornata si sono alternate diverse attività per i bimbi e la distribuzione della calza a tutti i presenti.

Il pomeriggio si è concluso con la merenda in compagnia.

