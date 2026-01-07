Medicina di prossimità: l'Asl di Biella fa tappa a Castelletto Cervo

Castelletto Cervo ospiterà giovedì 8 gennaio, dalle ore 10 alle 16, una tappa del progetto di medicina di prossimità, promosso dall’Azienda Sanitaria Locale di Biella con il supporto della Regione Piemonte e degli enti coinvolti nel servizio degli Infermieri di Famiglia e Comunità.

Un camper attrezzato sarà presente a Castelletto Cervo, in via XXV Aprile n. 64, per portare i servizi sanitari direttamente sul territorio, con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze di salute, in particolare nelle comunità periferiche.

Durante la giornata, i cittadini potranno usufruire gratuitamente di diverse attività: rilevazione dei parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca e saturazione di ossigeno), informazioni sui servizi dell’ASL di Biella e sulle modalità di accesso, sensibilizzazione alla campagna di vaccinazione antinfluenzale e promozione di corretti stili di vita. Sono inoltre previsti screening per la prevenzione delle epatopatie attraverso elastografia epatica, educazione sanitaria rivolta a pazienti e caregiver, supporto all’autogestione della terapia farmacologica e attività di prevenzione degli incidenti domestici.

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto degli Infermieri di Famiglia e Comunità, pensato per rafforzare la sanità territoriale e avvicinare i servizi ai cittadini.