Ar…RIVA la Befana 2026: occhi al cielo per la discesa dal campanile FOTO e VIDEO

La Befana è scesa dal campanile, segnando il momento centrale e più atteso della giornata di "Ar…RIVA la Befana 2026", l’evento che oggi ha animato Biella Riva in occasione dell’Epifania.

La spettacolare discesa, realizzata dagli operatori di Edilizia Acrobatica, si è svolta in Piazza San Giovanni Bosco, attirando l’attenzione di numerosi bambini e famiglie presenti. Al termine della discesa, la Befana ha distribuito dolcetti e riempito le calze portate dai più piccoli.

La giornata è stata scandita da diverse iniziative. A partire dalle ore 10, spazio a Cittàdelmarket, il mercatino degli hobbisti, con espositori e creazioni artigianali. Durante la giornata è arrivata anche la MotoBefana, grazie ai volontari di Protectors Urbis, con giochi e dolci per i bambini.

Nel pomeriggio, dalle ore 15, si sono svolte attività dedicate ai più piccoli: giochi e animazione, il giro in pony a cura del Woody Riding Club, uno spettacolo di magia e la merenda offerta da Brusa Pasticceria.

L’iniziativa, realizzata dalla Pro Loco Biella e Valle Oropa e dall’Ente Manifestazioni Biella Riva, ha segnato il termine delle manifestazioni invernali.