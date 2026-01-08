Biella, New York e le sue canzoni: un incontro dedicato alle musiche della Grande Mela

New York e le sue canzoni saranno al centro di un nuovo appuntamento di Solchi & Parole, in programma venerdì 9 gennaio alle ore 19 presso Cigna Dischi, in via Italia 10 a Biella. L’ingresso è libero.

La serata sarà dedicata alle musiche che celebrano la Grande Mela, città considerata un epicentro musicale globale: sede di locali entrati nel mito, culla di numerosi generi musicali, punto di riferimento per artisti provenienti da tutto il mondo e fonte di ispirazione per canzoni a lei dedicate. Proprio questi brani saranno al centro del racconto condotto da Luca Pasquadibisceglie, che guiderà il pubblico alternando narrazione e ascolti musicali appositamente selezionati.

L’appuntamento si terrà nello storico negozio Cigna Dischi e si concluderà, come di consueto, con un piccolo rinfresco finale offerto ai partecipanti.

Per maggiori informazioni: 015 21802 – 335 56 24 151