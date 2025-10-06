La giornalista Concita De Gregorio sarà ospite a Biella. L'appuntamento è per sabato 11 ottobre, alle 21, a Palazzo Gromo Losa, dove la firma storica de “la Repubblica” presenterà il libro Di madre in figlia (Feltrinelli, 2025), in dialogo con Ilaria Sala, avvocata.

Dopo anni di cronaca e politica, l'autrice firma il suo primo romanzo: una storia privata, intensa e universale. Tre generazioni di donne – nonna, madre, figlia – si cercano tra amore, silenzi e ferite, in equilibrio tra protezione e libertà. Adelaide, Marilù e Angela: tre voci, tre epoche, tre stagioni della vita che risuonano subito intime e vere.

Per l'occasione, Concita De Gregorio intreccia nel suo libro la sensibilità di chi ha osservato il mondo per anni e ora racconta il cuore delle relazioni.