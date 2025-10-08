Fiera Autunnale di Sordevolo: tradizione, gusto e comunità nel cuore del Biellese

Un appuntamento imperdibile con la tradizione e i sapori autentici della nostra terra: torna la Fiera Autunnale di Sordevolo, in programma domenica 12 ottobre presso l’Area Pratovalle, accanto all’Anfiteatro di Sordevolo.

L’evento, organizzato dal Comune e dalla Pro Loco di Sordevolo, celebra anche quest’anno la Pezzata Rossa d’Oropa, protagonista di una giornata dedicata al mondo agricolo, alla convivialità e alle eccellenze locali.

La fiera aprirà alle 10, mentre a partire dalle 12 sarà possibile pranzare in loco o usufruire del servizio da asporto, con piatti della tradizione come polenta concia e spezzatino di carne di Pezzata Rossa d’Oropa (si consiglia di munirsi di contenitore per l’asporto).

Il programma prevede: esposizione del bestiame, sfilata e raduno di mezzi agricoli, espositori artigianali, angolo dei formaggi e del burro della Pezzata Rossa d’Oropa, giochi sull’aia per i più piccoli e musica dal vivo con il gruppo Bunsun e intrattenimenti vari.La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.