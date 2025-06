Tante cose da fare a Biella nel we del 20, 21 e 22 giugno

Venerdì 20

- Biella, "Essere o non essere, uno spettacolo che unisce sport, arte e cuore" è un'occasione da non perdere! Andrà in scena al Teatro Odeon di Biella la sera di venerdì 20 giugno, per festeggiare i 100 anni dell'Unione Ciclo Alpina Biellese, l'associazione ciclistica che, da sempre, tutti conoscono con il nome di UCAB Biella, all'Odeon

- Festeggiamenti in Valle Cervo per la natività di San Giovanni Battista.

- Tavigliano, rioni in festa, ore 19:30 corsa podistica "L’8 di Tavigliano"

- Bielmonte, alle 9 al Rifugio Monte Marca Esercizi di Felicità

- Gaglianico, San Pietro, piatto special: frittura di pesce, intrattenimento: Pippo Palmieri

- Biella Chiavazza, San Quirico, concerto in piazza Fanfara Valle Elvo, Noi Cantando, Città di Cossato

- Masserano, festa della birra

- Miagliano, alle 17 Lanificio Botto Camilla Pasquadibisceglie e Beatrice Magliola spettacolo Storie di Piazza

Cambio di programma- 5secondiinscena

- Sant'Eurosia, da Pralungo a sant'Eurosia ore 21 con Don Carlo Dezzuto, serata dedicata al pellegrinaggio di Don Boschetto a Roma per il Giubileo

- Vigliano e gli Alpini in festa

- Gaglianico, presentazione nuovo allenatore ASD Gaglianico

- Occhieppo Inferiore, Sport Che Valle

- Cossato, motoraduno targato Steel Roses MC Biella.

- Crocemosso, festa della birra

- Vandorno, mercatino d'estate

- Biella, assemblea ANTEO, in sede in via Piacenza, al termine cena, musica e divertimento

- Biella, 14° RALLY LANA STORICO a cura Veglio 4x4 A.S.D.

Sabato 21

- Cossato, spettacolo teatrale Frassati

- Cossato, motoraduno targato Steel Roses MC Biella.

- Oropa, via Santuario di Oropa 480

- Festeggiamenti in Valle Cervo per la natività di San Giovanni Battista.

- Graglia, Voci sul Palco, un concerto pop/rock di beneficenza. Sarà alle 21

- Graglia, inaugurazione nuovo ambone con leggio in pietra che troverà posto al Santuario di Graglia. A realizzarlo la scultrice Cecilia Birsa di Bagneri, in collaborazione con la ditta Vella Graniti di Andorno Micca.

- Gaglianico, San Pietro, piatto special: specialità di pesce, intrattenimento: Gigi l’altro

Salita alla cupola della Basilica Superiore di Oropa

- Viverone, Area Verde, Punta Becco allle 7,50 Appuntamento con lo Yoga

- Viverone, Parco Ignazio Tarello, alle 9,30 Allenamenti Outdoor Elite Fit

- SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5, alle 21 QUATTRO PASSI NELLA STORIA... DELLA RESISTENZA!

- Biella, via G. Pella 2b c/o giardino di Città Studi alle 9 CANCER SURVIVORS DAY

- Brusnengo, alle 21 Simona Colonna in concerto

- Pollone, alle 10 Biblioteca Benedetto Croce, via Caduti per la Patria 71, "Come nasce un acquerello" a cura di Giorgio Marinoni

- Cossila San Giovanni Corpus Domini

- Sordevolo, Anfiteatro Giovanni Paolo II ANDREA PUCCI in AMO L'ESTATE alle 21,30

- Vandorno, mercatino d'estate

- Biella, Duomo, presentazione restauro

- Oasi Zegna: alle 18.00 a Cascina Caruccia, situata nella splendida conca dei Rododendri, torna “Spirito Libero” il concerto esperienziale a 432Hz con pianoforte e violino, in concerto Emiliano Toso e le vibrazioni di Translational Music

- Biella, fino a lunedì 23 giugno 25 VITA DA NUMERI UNO PROJECT Stage portieri presso Centro Sportivo Comunale 53° Fanteria a cura di ASD events & Sport Info:events.sportbiella@gmail.com

- Biella, MOTORADUNO MOTO D’EPOCA 24° EDIZIONE Giardini Zumaglini a cura Motoclub P. Perazzone F. Cavallini 1972

- Biella, CONIFER – FESTIVAL DEI GIOVANI Tornei sportivi, talk e dj set Città Studi, dalle 14 a cura Associazione Bi Young Programma e info: www.conifer.ir

- Candelo, Notte Romantica

- Candelo, festa della musica chiesa di san Lorenzo alle 21

- Biella, HARMONIE BIELLESI – Concerto per la “Festa della musica” Sinfonia n.38 in Re Maggiore di Mozart e la Sinfonia n.1 di Beethoven in Do Maggiore. Chiesa di S. Sebastiano, ore 21

- Biella, 14° RALLY LANA STORICO a cura Veglio 4x4 A.S.D.

- Vigliano e gli Alpini in festa

- Tavigliano, rioni in festa, ore 19:30 apertura della cucina, a seguire si balla con Dj Lanza!

- Occhieppo Inferiore, Sport Che Valle

- Biella Chiavazza, San Quirico

- Crocemosso, festa della birra

- Villa del Bosco, A spas par Vila

- Rosazza, Notte Romantica

- Masserano, festa della birra

- Mongrando in festa, gara di Karaoke

- Visita guidata alla Basilica Superiore di Oropa con salita alla cupola alle 15

- Frazione Oretto 22, Campiglia Cervo, alle 19 La Festa d'Estate a La Bursch

- Pettinengo alle 16, via Gian Battista Maggia 2 Festival Solstizio 2025 a Villa Piazzo

- Migliano, torna la Wool & Beer Race

- Oropa, villaggio incantato dei Troll

- Cossato, mostra di pittura “Arte in Convento”, di scena questo weekend nell'ex convento dei Frati Francescani di frazione Spolina.

- Pralungo, QUAT PASS PER PRALUNG, minigiro bambini ore 17; 17, 45 trail light 10 km; 6 km ore 18

- Occhieppo Inferiore, Il Progetto CAOS torna in pista con un nuovo evento sportivo: la “6h di corsa”, che si terrà presso la zona Polivalente in via Caralli 7, dalle 15.30 alle 21.30.

- Biella, piazzale Cerruti Sant'Antonio Abate festa 224° anniversario, dalle 10, ore 15 raduno e dalle 16,30 parte sfilata per vie centro

Domenica 22

- Andorno, cena comunità in oratorio

- Occhieppo Superiore, “Vini d’Autore”, Jorioz Distribuzione Vini celebra un traguardo importante: 15 anni di attività, passione e ricerca costante nel mondo del vino.

- Festeggiamenti in Valle Cervo per la natività di San Giovanni Battista.

- Viverone, ritorna la grande boxe

- Cossato, con l'arrivo della bella stagione si rinnovano gli appuntamenti a favore dell'ambiente e dell'ecosostenibilità

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, Visite guidate a Oropa

- Gaglianico, San Pietro, piatto special: amatriciana e porchetta, intrattenimento: Cristoni d’Avena cartoon rock band

- Oropa, villaggio incantato dei Troll

- Favaro, Corpus Domini

- Pettinengo, “Suoni in movimento” al Museo degli Acquasantini

- Biella, MOTORADUNO MOTO D’EPOCA 24° EDIZIONE Giardini Zumaglini a cura Motoclub P. Perazzone F. Cavallini 1972

- Crocemosso, festa della birra

- Biella, fino a lunedì 23 giugno 25 VITA DA NUMERI UNO PROJECT Stage portieri presso Centro Sportivo Comunale 53° Fanteria a cura di ASD events & Sport Info:events.sportbiella@gmail.com

- Mongrando in festa, torneo dei rigori primo memorial Andrea Zaza ore 10 presso campo vicino polivalente

- Vigliano e gli Alpini in festa

- Masserano, festa della birra

- Biella Chiavazza, San Quirico

- Occhieppo Inferiore, Sport Che Valle

- Graglia, camminata

- Viverone, Parco Ignazio Tarello, viale Lungo Lago 19, alle 17 Pugilato & Street Food

- Tavigliano, Tavian Tourist Trophy

- Tavigliano, rioni in festa, ore 19:30 apertura della cucina, a seguire serata con la discoteca mobile Energia!

MOSTRE

- Pray, dal 22 giugno al 27 luglio, la Fabbrica della Ruota di Pray ospiterà la mostra “Moto Mello alla Fabbrica della Ruota”, curata da Aurora Marinello e Danilo Craveia. L’esposizione è dedicata alla straordinaria attività motoristica dei fratelli Albino e Giuseppe Mello di Valle Mosso, che negli anni Trenta e Quaranta del Novecento realizzarono ben 145 prototipi di motociclette.

- Salussola Monte, via Duca d'Aosta 7, Apertura Museo dell'Oro e della Pietra di Salussola

- Valdilana, da sabato 17 maggio a domenica 16 novembre 2025, gli spazi di Casa Zegna a Trivero Valdilana (Biella) accolgono un racconto visivo che intreccia fabbrica, comunità e natura, in armonia con i temi che si inscrivono nella linea di azione della Fondazione.

- Biella, via Seminari, 3 Dialoghi. Longoni Balla Mirò e altri Maestri dal Museo del Territorio Biellese fino al 28/09

- Sordevolo, V Appuntamento Angela Lobefaro . Soulscape Report; Villa Cernigliaro, La Serra dei Leoni 25 maggio > 6 luglio da giovedì > domenica ore 15 > 19:00

- Biella, dal 31 maggio al 14 settembre 2025 a Biella Piazzo, nei due complessi storici di Palazzo Ferrero e Palazzo Gromo Losa, si terrà la VI edizione della rassegna “Viaggio, Orizzonti, Frontiere, Generazioni”. Palazzo Ferrero Corso del Piazzo 25 | Biella Piazzo; Palazzo Gromo Losa Corso del Piazzo 22/24 |; Biella Piazzo; panificio Maurizio Sella Via Corradino Sella, 6, Biella Piano presso Fondazione Sella; Orari di apertura: sabato e domenica 10:00 19:00, Apertura straordinarie: 2 giugno, 15 agosto 2025 10:00 19:00.

- Orario dalle ore 9 alle 19, Pettinengo, via G.B. Maggia, 2 "In Blu - Coperte delle valli Biellesi", fino al 6 luglio

- SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5, fino al 18/10 "UN COMPAGNO DI LOTTA..." Le donne nella Resistenza biellese. Orari mostra: martedì dalle ore 20 alle 22 - domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18.

- Cossato, l’esposizione è organizzata dal gruppo "Incontri d'Arte", composto da artisti e appassionati che fanno parte dell’associazione Centro Incontro Cossato. I nomi degli espositori sono: Anna Mercandino, Annamaria Lavino, Antonietta Volpe, Cristina Scalabrino, Daniela Moro, Elisa Guetta, Giovanni Nobile, Giulia Benanchietti, Giuseppe Nobile, Maria Grazia Brigliano, Mauro Rossetti, Renata Tuveri e Sandra Cavallin. L'ingresso è libero. Questi gli orari di apertura: sabato 21 giugno, dalle 15 alle 19; domenica 22, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.