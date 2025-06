Tornano gli appuntamenti a favore dell'ambiente, ecco dove sarà il primo evento targato Clean Planet

Con l'arrivo della bella stagione si rinnovano gli appuntamenti a favore dell'ambiente e dell'ecosostenibilità. Il primo di questi si terrà alle 9.30 di domenica 22 giugno al parcheggio della stazione di Cossato.

L'evento è curato da Clean Planet, un progetto di Earth Embrace, piattaforma e movimento che ha l’intento di riunire comunità e individui nel mondo per ispirare e diffondere semplici azioni che possono trasformare il nostro modo di vivere in relazione con il pianeta. L'invito è quello di portare guanti da giardinaggio o da lavoro, scarpe comode, tanta buona volontà e cura per il proprio mondo.

Per info: 340.081.7252.