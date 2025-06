Valle Cervo in festa per la natività di San Giovanni Battista

Festeggiamenti in Valle Cervo per la natività di San Giovanni Battista. Da venerdì 20 giugno a martedì 24 giugno il Santuario si appresta a celebrare questo lieto appuntamento. Ecco il programma degli eventi: venerdì 20 giugno, alle 20.45 si terrà la conferenza “Soldati. Storie di valit in guerra”, curata da Danilo Craveia. Sabato 21, alla vigilia del giorno della nascita del Santo, sono stati organizzati due eventi: alle 17 avrà luogo la prima Santa Messa festiva, celebrata da don Paolo Santacaterina, nonché il rettore del Santuario. Alle 18 ci sarà l’inaugurazione della mostra “La Bursch in cartolina. Immagini postali dell’Alta valle Cervo a cura del Centro di Documentazione dell’Alta Valle Cervo – La Bursch”.

Domenica 22 giugno, festa esterna: a partire dalle 11 si terrà la Santa Messa solenne, presieduta dal vescovo di Biella Roberto Farinella con la partecipazione di amministrazione OPL San Giovanni, Associazione Amici San Giovanni, sindaci, autorità, Valëtte an Ĝipoun, Alpini e fedeli, animata dal coro “Accordi in valle”. Alle 15.30 la tradizionale benedizione dei bambini e alle 17 Santa Messa, presieduta questa volta da padre Giovanni Battista Gallo dell’oratorio San Filippo Neri di Biella, il quale festeggia 30 anni di ordinazione sacerdotale. Durante il giorno è allestito un banco di vendita pro Santuario a cura dell’Associazione Amici di San Giovanni.

Martedì 24, la festa liturgica: alle 11 avrà luogo la Santa Messa in onore del Santo con la partecipazione dei sacerdoti della Valle Cervo e presieduta da don Paolo Gremmo, parroco di Tavigliano e di Tollegno, il quale festeggia 10 anni di ordinazione sacerdotale. Infine, alle 17, si terrà la Santa Messa in onore del Santo, questa volta presieduta da don Eugenio Zampa, rettore del Santuario della Madonna di Loreto in Graglia e Cappellano della Polizia di Stato di Biella e Vercelli, il quale festeggia quest’anno 40 anni di ordinazione sacerdotale.