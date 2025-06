Biella, a Chiavazza torna la Festa di San Quirico: ecco il programma completo

Prenderà il via sabato 14 giugno la tradizionale Festa di San Quirico, organizzata dal Comitato del Carnevale di Chiavazza, insieme alla Parrocchia e al Gruppo Alpini sezione di Chiavazza.

Il programma prevede per sabato l'apertura dello stand gastronomico alle 19, seguito da una serata con il gruppo Radiorock. Domenica, alle 10.30, Santa Messa con la celebrazione degli Anniversari di Matrimonio mentre alle 19 ci sarà l'apertura dello stand gastronomico e poi la serata con il complesso Claudio Serotti.

Giovedì19 giugno, alle 19.30, ritrovo in Via Firenze per la 10° edizione della Camminata della Bertamelina, organizzata dal Gruppo Alpini di Chiavazza. Alle 19 stand gastronimico. Venerdì 20 giugno, alle 21, concerto revival dell'Adunata, realizzato dalle penne nere in piazza XXV Aprile. Suonerà la Fanfara Valle Elvo con il gruppo Noi Cantando di Cossato.

Sabato 21 giugno, alle 19, apertura stand gastronomico e serata in musica con Luana e Moreno. Infine, domenica 22 giugno, alle 19, apertura stand gastronomico seguito da musica in allegria.