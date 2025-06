Graglia, al Santuario si presenta il nuovo ambone con leggio in pietra di Cecilia Birsa

C'è grande curiosità in tutta la Valle Elvo per il nuovo ambone con leggio in pietra che troverà posto al Santuario di Graglia. A realizzarlo la scultrice Cecilia Birsa di Bagneri, in collaborazione con la ditta Vella Graniti di Andorno Micca.

L'occasione è il V° Anniversario dell'Aggregazione al Santuario della Santa Casa di Loreto, in programma alle 15.30 di sabato 21 giugno. L'opera dell'artista biellese è un'aquila, simbolo dell'apostolo ed evangelista Giovanni, realizzata con un materiale tipico delle nostre zone: il quarzo dell'Elvo.

Tre mesi ci sono voluti per realizzare il nuovo leggio, ricreato in laboratorio, nel piccolo borgo di Bagneri, a Muzzano, nelle verdi vallate dell'Elvo. Nei giorni scorsi, sono iniziati gli interventi di posizionamento dell'ambone all'interno della chiesa, in attesa della cerimonia di sabato che vedrà la partecipazione dei docenti Giulio Pavignano e Claudia Ghiraldello.

Subito dopo, si terrà la Santa Messa con il Coro “Gocce di Rugiada” di Tavigliano. La giornata si concluderà con un aperitivo in compagnia.