La grande boxe torna a Viverone. Boxing Club Biella, in collaborazione con la giunta comunale, ripropone un appuntamento che lo scorso anno ha ricevuto un riscontro inaspettato tanto da riproporre l’evento ed inserirlo come must.

L'evento sportivo è in programma alle 17 di domenica 22 giugno presso il parco Ignazio Tarello in viale Lungo Lago 19.