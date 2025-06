Arriva l'estate, a Graglia tornano le camminate di riscoperta di sentieri e scorci suggestivi

Con l'arrivo dell'estate tornano le camminate nei dintorni di Graglia. A realizzarle il Gruppo Sportivo del paese che propone un viaggio di riscoperta dei sentieri e degli scorci più suggestivi della zona. L'appuntamento è per domenica 22 giugno, con ritrovo in piazza Crida alle 9 e partenza alle 9.45. La giornata si concluderà con un pranzo in compagnia.

Si consiglia un abbigliamento adeguato, con scarpe da trekking e borraccia al seguito. I cani sono ammessi solo al guinzaglio. Per info: 339.8640936 o 334.5837431.