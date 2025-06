A Miagliano torna la Wool & Beer Race, per il 2025 c'è un'importante novità (foto delle scorse edizioni)

Sabato 21 giugno torna la Wool & Beer Race, evento estivo di Miagliano. I partecipanti verranno sfidati a percorrere un percorso lungo le vie del paese trasportando in coppia una scatola colma di lana. Ad aspettarli ci saranno delle "beer zone" dove ogni concorrente dovrà bere una quantità prestabilita di birra, 1 litro o addirittura due.

L'edizione 2025 avrà anche una bella novità, è stata introdotta la categoria non-drinker, pensata per tutti coloro che vogliono partecipare alla gara ma senza bere, per loro alle postazioni ci saranno sfide da superare per poter proseguire il percorso. A gara terminata il divertimento continuerà con il Dance Party, a cura di DJ Debora, con musica swing, boogie, disco.