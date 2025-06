Pralungo, a Sant’Eurosia si parla del pellegrinaggio di don Nicola a Roma

Il 20 giugno, alle 21, nella chiesa di Sant’Eurosia, a Pralungo, è in programma una serata dedicata al pellegrinaggio di don Nicola Boschetto a Roma in occasione dei cento anni Giubilari. All’evento, in collaborazione con la Pro Loco di Sant’Eurosia, saranno presenti anche don Carlo Dezzuto e don Ezio Zanotti.