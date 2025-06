Emiliano Toso e le vibrazioni di Translational Music tornano all’Oasi Zegna

Alle ore 18.00 di sabato 21 giugno a Cascina Caruccia, situata nella splendida conca dei Rododendri, torna “Spirito Libero” il concerto esperienziale a 432Hz con pianoforte e violino. Una data sempre molto attesa che quest’anno coinciderà con il solstizio d’estate, un momento che contribuirà a creare un’atmosfera ancora più magica in cui le melodie del pianoforte di Emiliano Toso, biologo molecolare e musicista compositore e del violino di Valentina Wilhelm, studentessa al Conservatorio di Milano nonchè appassionata di radiestesia dell’anima e di musicoterapia, entreranno in risonanza con l’incantevole Natura del luogo. Un evento esperienziale ed immersivo dove il pubblico potrà vivere e sperimentare sul proprio corpo e sulla propria mente gli effetti benefici di Translational Music ed entrare così in contatto con la parte più intima e profonda delle emozioni. “Il solstizio d’estate in Oasi Zegna è quasi tradizione che venga festeggiato insieme ad Emiliano Toso e alla sua musica che infonde benessere e si lega a doppio filo con lo spirito di questi luoghi - spiega Riccardo Capo, AD di Oasi Zegna - Un’estate che quest’anno sarà particolarmente ricca per offrire ad un pubblico sempre più eterogeneo iniziative ed esperienze su misura ed in linea con le nostre montagne. Un benvenuto caloroso quindi ad Emiliano Toso e alle sue frequenze, capaci di amplificare la natura più bella e profonda della nostra zona”.

I biglietti per il concerto sono acquistabili sul sito www.vivaticket.it (ingresso gratuito per i bambini fino ai 12 anni. L’evento si terrà all’aperto su di un prato, è consigliabile portare con sè una stuoia o una coperta). In caso di maltempo il concerto si terrà all’interno della Chiesa di Trivero Matrice con inizio alle ore 15.00 (ingresso dalle ore 14.30). Tutte le date dei prossimi eventi di Emiliano Toso sono consultabili nella sezione “eventi” del sito www.emilianotoso.com