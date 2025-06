Le corse della settimana di newsbiella.it da lunedì 16 a 22 giugno

La prima gara della settimana sarà giovedì 19 a Biella Chiavazza, dove è in calendario il Giro della Bertamelina alle 10° edizione, camminata non competitiva lunga 5,5 km per strade e sentieri del rione. L'evento è 40° campionato ANA Biella. Luogo di arrivo e partenza via Firenze 3, davanti al teatro. Le iscrizioni si aprono dalle 18, la partenza è alle 19,30, con quota di iscrizione 8 euro. Si parte da via Firenze, si prosegue verso via Buratti, Prato di Sotto, Fucine, Novellino, strada per Ronco, sentiero Amisuna, strada Monte Bo, strada Barazza, strada Cascina Bonino e Ronco e via Alfieri.

Venerdì 20 giugno a Tavigliano si corre l’8 di Tavigliano, Corsa podistica e passeggiata ludico-motoria non competitiva aperta a tutti organizzata dalla Pro Loco di Tavigliano. Due i percorsi proposti: percorso per i bambini - 900 m circa e percorso adulti - 4000 m circa. Partenza ragazzi 19,30, partenza adulti alle 20 di fronte alla chiesa.

Questa settimana si corre a Pralungo la 8^ Quat Pass per Pralungh sabato 21. Tre i percorsi proposti, un Minigiro per bambini, Distanza: 1 km. Quota di partecipazione: € 3 Partenza: ore 17:00 Ritrovo: Polivalente di Pralungo. Distanza: 10 km, Quota di partecipazione: € 10; Partenza: ore 17:45; Ritrovo: Polivalente di Pralungo; Distanza: 6 km, Quota di partecipazione: € 7, Partenza: ore 18:00, Ritrovo: Polivalente di Pralungo. Partecipare alla Quat Pass për Pralungh significa condividere una giornata di sport e allegria, ma anche contribuire a un obiettivo importante. L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza alle scuole del paese, sostenendo progetti educativi, attività didattiche e iniziative a favore degli studenti di Pralungo.

Domenica 22 giugno sempre a Tavigliano c'è Tavian Tourist Trophy, corsa in montagna e staffetta individuale. Denominazione: TTT 3^ edizione L'organizzazione: La manifestazione sportiva è organizzata dalla ASD ATLETICA SANTHIÀ. Possono partecipare atleti tesserati in Italia dai 18 anni in poi (2007) in possesso di uno dei seguenti requisiti; Atleti regolarmente tesserati FIDAL per la stagione agonistica 2025; Atleti Italiani e Stranieri e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva e Runcard. Le iscrizioni: Dovranno essere effettuate entro le ore 24.00 del 19/06/25 su WWW.IRUNNING.IT. dalle ore 7.30 alle ore 9.00 del 22/06/25 direttamente alla partenza con la maggiorazione di €3,00. Quota: Staffetta Maschile fino al dal Staffetta Femminile fino al dal Individuale Orari: ore 7,30 Ritrovo presso il Centro Polivalente Taviglianese in Via Italo Meliga 1 - Tavigliano (Bi) ore 7,30 / 9,30 consegna pettorali ore 10,00 Partenza gara ore 13,00. Il percorso: Si svilupperà all'interno del Comune di Tavigliano su sentieri e piste forestali. La lunghezza per tutte le categorie sarà di km 6 con dislivello complessivo di mt. 300. Regolamento particolare: Le staffette Femminili saranno composte da due staffettiste ognuna delle quali dovrà percorrere un giro del tracciato. Le staffette Maschili saranno composte da tre staffettisti ognuno dei quali dovrà percorrere un giro del tracciato, saranno ammesse le staffette miste (M+F+F o M+M+F ) e saranno inserite nella classifica delle Staffette Maschili. Premi e rimborsi spese: Gara staffette Staffette Maschili 1° 2° 3° 4° 5° premio di valore Staffette Femminili 1° 2° 3° 4° 5° premio di valore Gara individuale 1° 2° 3° Maschile / 1° 2° 3° Femminile premio di valore Giro più veloce di giornata Premio di valore 1° Uomo 1° Donna INFO: Chiarati Alessandro 338 6075917 taviantouristtrophy@gmail.com - www.taviantt.com