Biella si prepara ad accogliere la 14ª edizione del Rally Lana Storico

Torna a Biella un appuntamento molto atteso dagli appassionati di motori: venerdì 20 e sabato 21 giugno si svolgerà la 14ª edizione del Rally Lana Storico.

Grazie alla sinergia tra Veglio 4x4, organizzatore della gara, e Automobile Club Biella, con il prezioso supporto di numerosi concessionari locali, quest’anno prende vita anche il Rally Lana Village, un vero e proprio cuore pulsante della manifestazione. L’area compresa tra Piazza Vittorio Veneto e via Matteotti, a ridosso dei Giardini Zumaglini, si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove respirare l’atmosfera del rally già dal giorno prima della gara.

Si parte venerdì 20 giugno a mezzogiorno, quando il Village aprirà ufficialmente le porte. Tra le attrazioni: la mostra “Rally Lana since 1973”, allestita nei locali dell’Automobile Club Biella, per un viaggio nel tempo tra ricordi e immagini che hanno segnato la storia della competizione. Ma ci sarà spazio anche per il futuro: i concessionari del territorio presenteranno le novità del settore automobilistico, offrendo ai visitatori un’occasione unica per scoprire le ultime tendenze. Alle 15.30 inizierà uno dei momenti più sentiti della giornata: la presentazione al pubblico degli equipaggi, che sfileranno insieme alle loro vetture da gara, appena concluse le verifiche tecniche e sportive. Una cerimonia pensata per avvicinare piloti e appassionati, in un clima di festa e condivisione.

Il programma seguirà in linea di massima quello delle scorse edizioni: venerdì sarà dedicato alle verifiche, mentre sabato 21 giugno si entrerà nel vivo con la gara vera e propria. Il road book sarà consegnato sabato 14 giugno presso Denis Arreda, in via Amendola a Biella. Nello stesso giorno, dalle 9.30 alle 16.30, e poi ancora venerdì mattina dalle 9 alle 13, saranno autorizzate le ricognizioni del percorso.

Il grande momento arriverà sabato mattina, con la partenza fissata alle 8.30 dal Centro Commerciale “Gli Orsi”. Da lì prenderà il via un percorso di 217 chilometri, di cui quasi 100 cronometrati, distribuiti su sei prove speciali da ripetere tre volte. L’arrivo, sempre a “Gli Orsi”, è previsto alle 17.30, dopo una giornata intensa ed emozionante.

Durante il rally sono previsti due riordini a Pray e uno finale, sempre a “Gli Orsi”, dove si troverà anche il parco assistenza. Un’occasione imperdibile per vivere da vicino il mondo dei rally storici e lasciarsi coinvolgere dall’adrenalina e dalla bellezza delle auto che hanno fatto epoca.

Questo il percorso: Biella Orsi, Campore, Baltigati, Pray, Bioglio per tornare a Gli Orsi.