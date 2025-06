Running, a Occhieppo Inferiore la “6H di corsa”: protagonisti giovani e sport.

Il Progetto CAOS torna in pista con un nuovo evento sportivo: la “6h di corsa”, che si terrà sabato 21 giugno 2025 a Occhieppo Inferiore, presso la zona Polivalente in via Caralli 7, dalle 15.30 alle 21.30. La giornata, inserita nel contesto “Sport che Val(l)e – La valle che accoglie” e organizzata da ASD Valle Elvo, una giornata per scoprire una realtà giovane e attiva che punta a valorizzare il territorio, partendo dai suoi protagonisti più dinamici: i ragazzi.

Il Progetto CAOS, infatti, nasce con l’obiettivo di rendere i giovani parte attiva e responsabile dell’organizzazione di eventi, dalla progettazione alla realizzazione. Sport, cultura, laboratori e incontri: un’iniziativa che ha già lasciato il segno, come dimostrato dalla recente Giornata dell’Arte organizzata in collaborazione con la Fondazione Pistoletto e la Consulta provinciale studentesca.

La 6h è una corsa non competitiva aperta a squadre da 1 a 8 persone, su un circuito di 1 km. I cambi sono liberi: si può correre un solo giro o restare in pista per tutte e sei le ore. Ogni partecipante riceverà il pacco gara e sono previsti premi per tutte le categorie.

Per iscriversi, è possibile contattare Alessandro (+39 342 776 5364) o Francesco (+39 348 815 7697).