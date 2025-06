Angela Lobefaro in mostra a Sordevolo: “Soulscape Report” aperta fino al 6 luglio VIDEO

Angela Lobefaro in mostra a Sordevolo: “Soulscape Report” aperta fino al 6 luglio.

Prosegue fino al 6 luglio, a Villa Cernigliaro – La Serra dei Leoni, la mostra fotografica Soulscape Report di Angela Lobefaro, curata da Carlotta Cernigliaro. L’esposizione, inaugurata il 25 maggio, è visitabile gratuitamente dal giovedì alla domenica, dalle ore 15:00 alle 19:00.

La mostra è molto più di un viaggio per immagini: è un attraversamento emotivo di luoghi e persone, una narrazione fotografica che unisce mondi lontani, ritratti vissuti e paesaggi carichi di significati. Ogni scatto nasce da un incontro reale, da uno scambio diretto, spesso silenzioso ma intenso. “Mi piace guardare le persone negli occhi – racconta Lobefaro – entrare in contatto e creare un legame. A volte nasce amicizia, empatia. È questo il senso più profondo del viaggio.”

Angela Lobefaro, nota online come, è una fotografa profondamente legata al Biellese, dove vive e dove da anni promuove il territorio anche attraverso la piattaforma Flickr, che la vede attiva dal 2006 come amministratrice di numerosi gruppi. Le sue opere spaziano dall’Asia – in particolare Indonesia e Thailandia – fino all’Europa, raccontando la vita quotidiana nei suoi aspetti più sinceri. Ogni immagine è il riflesso di una connessione personale con ciò che si osserva.”

La curatrice Carlotta Cernigliaro, che ha fortemente voluto la mostra, ha collaborato attivamente alla selezione delle fotografie, contribuendo a dare forma a un percorso visivo coerente e coinvolgente.

Si ricorda che l'ingresso è libero e aperto a tutti.