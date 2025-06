Andorno Micca, una cena in oratorio con la comunità

Una cena di condivisione con tutta la comunità. È l'iniziativa messa in campo dalla parrocchia di San Lorenzo di Andorno Micca, in programma domenica prossima, 22 giugno. Alla Santa Messa delle 18 seguirà il momento di aggregazione in oratorio.

L'invito è che chiunque porti qualcosa ed è esteso ad ogni membro della cittadinanza. Per info: 338.2067989, 334.3633644 o 333.6375023).