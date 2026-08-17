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EVENTI | 17 agosto 2026, 06:50

Ecco cosa è successo a Biella nel we del 14, 15 e 16 agosto

Gli eventi a Biella e nel Biellese

Ecco cosa è successo a Biella nel we del 14, 15 e 16 agosto

Ecco cosa è successo a Biella nel we del 14, 15 e 16 agosto

SPORT

- La Biellese supera 2-1 il Torino Primavera: Germano e Beltrame firmano il successo

- "10 in 10" del Lago d'Orta, il biellese Testore tra i protagonisti FOTO

- Da Cossato al Mucrone per ricordare Vitaliano: Paolo mantiene ancora una volta la promessa

- Pallavolo, Gruppo Sportivo Tollegno: Under 12 e Under 13 pronte per la nuova stagione

- Running, Gabriele Gazzetto protagonista alla Sierre-Zinal: 10° fra gli italiani

- Mongrando: in 134 alla Corsa podistica di Ferragosto, Mario De Nile vince una mountain bike FOTO

- “Per le strade di Calliano”, Scartazzini e Chiorboli primi al traguardo FOTO

- Bioglio, sport e solidarietà con la StraBioglio: 54 partecipanti alla "Ciao Simo" FOTO e VIDEO

ANIMALERIE

- Un lettore: di che serpente si tratta? VIDEO

- Cossato, San Rocco tra festa e siccità: "Preghiamo anche per la pioggia" FOTO e VIDEO

ENOGASTRONOMIA

- Nasce Truck food Tutti’s, sapori biellesi e opportunità di lavoro FOTO e VIDEO

CRONACA

- Curino, ciclista colto da un malore: muore Luciano Radice

- Incendio Monte Barone, continue riaccensioni sopra Le Piane: dieci lanci del Canadair FOTO

- Monte Barone, resistono all’incendio i rifugi Monte Barone e La Ciota: si lotta ancora per spegnere il rogo

- Incendio tra Favaro e La Valle di Pralungo, Vigili del Fuoco in presidio nella notte

- Viverone, a fuoco elettrodomestico, incendio in un’abitazione nella notte FOTO

- Incendio sul Monte Barone, 34 lanci dell’elicottero regionale: cinque le zone operative FOTO

- Poliziotto biellese fuori servizio soccorre una ragazza a Torino: fermato l’aggressore

- Mottalciata, per evitare l’incendio del mezzo, si libera del carico in fiamme FOTO

- Incendio Monte Barone, 30 lanci dell’elicottero: il fronte avanza nella pineta

- Netro, accendono un barbecue nell’area attrezzata: scatta la sanzione

- Netro, ciclista cade dalla bici e si ferisce alla testa

- Sagliano Micca, scontro tra moto e Jaguar sulla provinciale 100

- Cerrione, incidente sulla provinciale 143: ferito un motociclista 21enne

- Incendio Monte Barone, nuovo fronte a Cime Bors: intervengono due Canadair

ATTUALITA'

- Incendi, barbecue spenti a Ferragosto: i divieti in vigore nel Biellese

- Biellese senz’acqua, ma per qualcuno è solo estate

- ANAS: "Weekend di ferragosto scorrevole sulla nostra rete"

EVENTI

- Netro: annullato lo spettacolo pirotecnico, confermata la festa di Ferragosto FOTO

- Biella celebra l’Assunta, il Vescovo Farinella: "Maria è segno di speranza" FOTO

- Cossato, San Rocco tra festa e siccità: "Preghiamo anche per la pioggia" FOTO e VIDEO

- La Pia Istituzione Medico Sella, "Un luogo, tante storie da scoprire"

- Valle Cervo, il Vescovo a Piaro per la festa di Sant’Antonio FOTO

- Rosazza, festa di San Rocco all’Alpe Desate FOTO

- Graglia, al Santuario Paola Dipietromaria, Edoardo Tritto e Davide Ellena in concerto


 


 


 

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