Ecco cosa è successo a Biella nel we del 14, 15 e 16 agosto

SPORT
- La Biellese supera 2-1 il Torino Primavera: Germano e Beltrame firmano il successo
- "10 in 10" del Lago d'Orta, il biellese Testore tra i protagonisti FOTO
- Da Cossato al Mucrone per ricordare Vitaliano: Paolo mantiene ancora una volta la promessa
- Pallavolo, Gruppo Sportivo Tollegno: Under 12 e Under 13 pronte per la nuova stagione
- Running, Gabriele Gazzetto protagonista alla Sierre-Zinal: 10° fra gli italiani
- Mongrando: in 134 alla Corsa podistica di Ferragosto, Mario De Nile vince una mountain bike FOTO
- “Per le strade di Calliano”, Scartazzini e Chiorboli primi al traguardo FOTO
- Bioglio, sport e solidarietà con la StraBioglio: 54 partecipanti alla "Ciao Simo" FOTO e VIDEO
ANIMALERIE
- Un lettore: di che serpente si tratta? VIDEO
- Cossato, San Rocco tra festa e siccità: "Preghiamo anche per la pioggia" FOTO e VIDEO
ENOGASTRONOMIA
- Nasce Truck food Tutti’s, sapori biellesi e opportunità di lavoro FOTO e VIDEO
CRONACA
- Curino, ciclista colto da un malore: muore Luciano Radice
- Incendio Monte Barone, continue riaccensioni sopra Le Piane: dieci lanci del Canadair FOTO
- Monte Barone, resistono all’incendio i rifugi Monte Barone e La Ciota: si lotta ancora per spegnere il rogo
- Incendio tra Favaro e La Valle di Pralungo, Vigili del Fuoco in presidio nella notte
- Viverone, a fuoco elettrodomestico, incendio in un’abitazione nella notte FOTO
- Incendio sul Monte Barone, 34 lanci dell’elicottero regionale: cinque le zone operative FOTO
- Poliziotto biellese fuori servizio soccorre una ragazza a Torino: fermato l’aggressore
- Mottalciata, per evitare l’incendio del mezzo, si libera del carico in fiamme FOTO
- Incendio Monte Barone, 30 lanci dell’elicottero: il fronte avanza nella pineta
- Netro, accendono un barbecue nell’area attrezzata: scatta la sanzione
- Netro, ciclista cade dalla bici e si ferisce alla testa
- Sagliano Micca, scontro tra moto e Jaguar sulla provinciale 100
- Cerrione, incidente sulla provinciale 143: ferito un motociclista 21enne
- Incendio Monte Barone, nuovo fronte a Cime Bors: intervengono due Canadair
ATTUALITA'
- Incendi, barbecue spenti a Ferragosto: i divieti in vigore nel Biellese
- Biellese senz’acqua, ma per qualcuno è solo estate
- ANAS: "Weekend di ferragosto scorrevole sulla nostra rete"
EVENTI
- Netro: annullato lo spettacolo pirotecnico, confermata la festa di Ferragosto FOTO
- Biella celebra l’Assunta, il Vescovo Farinella: "Maria è segno di speranza" FOTO
- Cossato, San Rocco tra festa e siccità: "Preghiamo anche per la pioggia" FOTO e VIDEO
- La Pia Istituzione Medico Sella, "Un luogo, tante storie da scoprire"
- Valle Cervo, il Vescovo a Piaro per la festa di Sant’Antonio FOTO
- Rosazza, festa di San Rocco all’Alpe Desate FOTO
- Graglia, al Santuario Paola Dipietromaria, Edoardo Tritto e Davide Ellena in concerto