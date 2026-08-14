Viverone, a fuoco elettrodomestico, incendio in un’abitazione nella notte

Momenti di apprensione nella tarda serata di ieri 13 agosto a Viverone, dove intorno alle 23.30 è divampato un incendio all'interno di un'abitazione.

Le fiamme si sono sviluppate al secondo piano di una casa di corte e, secondo le prime informazioni, potrebbero essere partite da un elettrodomestico, forse un condizionatore portatile. Il rogo è rimasto fortunatamente circoscritto a una sola stanza, mentre nell'abitazione si è sviluppato molto fumo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dei locali. Le persone presenti nell'abitazione sono riuscite a uscire e, fortunatamente, non si registrano feriti.

L'intervento si è concluso in breve tempo e la situazione è tornata alla normalità. Restano da chiarire con precisione le cause che hanno originato l'incendio.