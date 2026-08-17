Biella, nuovo ecocentro: è ora del trasloco

Il nuovo ecocentro di via Candelo è pronto a entrare nella fase conclusiva. SEAB ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per l'apertura della nuova struttura, che potrebbe quindi diventare operativa entro la fine dell'estate.

Il nuovo impianto, realizzato nella stessa zona dell'attuale, rappresenta uno degli interventi messi in campo per potenziare e ammodernare il sistema di gestione dei rifiuti a Biella. Il progetto era già stato indicato tra quelli finanziati nell'ambito degli interventi PNRR.

Ora l'attenzione è concentrata sul trasloco delle attrezzature e dei mezzi dalla struttura attuale a quella nuova. Un'operazione tutt'altro che semplice, che coinvolgerà mezzi operativi, gru, scarrabili, presse e tutte le apparecchiature necessarie al funzionamento dell'ecocentro. Secondo le previsioni, saranno necessari circa 15 giorni di lavoro.

L'obiettivo di SEAB è evitare, per quanto possibile, una sospensione del servizio durante il passaggio dalla vecchia alla nuova struttura.

“Cercheremo di tenere aperto, al limite chiuderemo uno o due giorni, ma eviteremo la chiusura per il passaggio da vecchio a nuovo”, spiega il presidente di SEAB Gabriele Bodo Sasso.