Incendi, barbecue spenti a Ferragosto: i divieti in vigore nel Biellese

Barbecue e grigliate vietati nei boschi, nei pascoli, nelle zone arbustive e nel raggio di cento metri da questi terreni. La prescrizione sarà in vigore anche a Ferragosto in tutti i 74 Comuni della provincia di Biella.

A stabilirlo è la Determinazione dirigenziale regionale n. 1300 del 5 luglio 2026, che ha dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi in tutto il Piemonte a partire dall’8 luglio. La misura resterà valida fino a una successiva determinazione di cessazione.

Nella fascia interessata è proibito accendere fuochi o artifici pirotecnici, utilizzare apparecchi a fiamma, impiegare attrezzature che producono faville o brace, fumare, abbandonare mozziconi e fiammiferi accesi. Non si possono inoltre lasciare veicoli incustoditi a contatto con erba secca o altro materiale vegetale combustibile. La norma vieta anche qualsiasi fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio. Barbecue e griglie rientrano nelle attività vietate quando vengono utilizzati entro cento metri da boschi, arbusteti e pascoli. Anche nei cortili privati è necessario verificare la distanza dalle aree indicate e l’eventuale presenza di disposizioni comunali più restrittive.

Dal confronto tra i Vigili del Fuoco di Biella e Vercelli impegnati in Valsessera è emersa anche la presenza di persone, spesso provenienti da fuori zona, che accendono fuochi o preparano barbecue all’aperto. Condotte che, nelle attuali condizioni, possono provocare nuovi focolai e impegnare ulteriormente uomini e mezzi già operativi sul territorio.

All’emergenza legata alle fiamme si aggiunge la siccità. Secondo i dati richiamati da Cordar, luglio 2026 è stato in Piemonte tra i mesi più secchi degli ultimi settant’anni e, nei tre mesi precedenti, il deficit delle precipitazioni ha raggiunto il 55 per cento. Le maggiori difficoltà nel Biellese sono state segnalate a Coggiola, Pray e Valdilana, dove i rifornimenti tramite autobotte sono resi più complessi dalla posizione di alcuni impianti e dall’aumento delle richieste.

Chiunque avvisti fumo, fiamme o le prime avvisaglie di un possibile incendio boschivo deve contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112, fornendo indicazioni precise sul luogo della segnalazione.