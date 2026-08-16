Netro, accendono un barbecue nell’area attrezzata: scatta la sanzione

Intervento delle forze dell’ordine ieri 15 agosto a Netro, dove è stata segnalata la presenza di alcune persone che stavano preparando un barbecue in un’area attrezzata, nei pressi di una zona boschiva.

La segnalazione è arrivata al 112. I Carabinieri intervenuti sul posto hanno effettivamente trovato le persone impegnate nell’allestimento del barbecue.

I presenti hanno riferito di aver iniziato ad accendere il fuoco sostenendo di non aver trovato nell’area cartelli che indicassero il divieto. Gli operatori hanno comunque proceduto con gli accertamenti e contestato la violazione, con conseguente sanzione. Le persone sono state inoltre invitate ad allontanarsi.

Nella stessa giornata, in un'altra zona del Biellese, era stata segnalata anche la presenza di due ragazzi che avrebbero voluto accendere un barbecue nei pressi di un'area boschiva. Il controllo effettuato dagli operatori, però, non ha rilevato la presenza di alcun barbecue acceso.