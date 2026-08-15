Mottalciata, per evitare l’incendio del mezzo, si libera del carico in fiamme FOTO

Aggiornamento di sabato 15 agosto

La circolazione sulla tangenziale di Mottalciata è stata ripristinata dopo l’intervento di ieri.

Secondo quanto ricostruito dal NORM di Cossato, il conducente del mezzo pesante, un uomo di Cossato, durante la marcia si è accorto che il carico stava prendendo fuoco. Per evitare che l’incendio si propagasse all’intero veicolo, lo ha scaricato sulla strada.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco della centrale di Biella. I Carabinieri hanno regolato il traffico, mentre il personale Anas ha provveduto a ripulire la carreggiata.

Carico in fiamme sulla tangenziale di Mottalciata, chiusa la SS 232

Un furgone ha perso il proprio carico lungo la tangenziale di Mottalciata, sulla SS 232. Il materiale ligneo trasportato, probabilmente delle cassette, si è riversato sulla carreggiata, prendendo fuoco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due mezzi. Presenti anche i Carabinieri, impegnati nella gestione della viabilità. Nessuna persona è rimasta ferita.

La SS 232 è chiusa dal Km 0+000 al Km 19+170, per permettere le operazioni di messa in sicurezza. Le forze dell'ordine effettueranno ulteriori accertamenti.