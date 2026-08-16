Incendio Monte Barone, 30 lanci dell’elicottero: il fronte avanza nella pineta

Prosegue senza sosta l’attività di contenimento dell’incendio che da giorni interessa il territorio del Biellese. Nell’aggiornamento delle ore 10 di oggi, 16 agosto, viene riferito che nel corso della mattinata sono stati effettuati 30 lanci con l’elicottero regionale nei pressi del bivacco Cascinetta, nella pineta sopra Le Piane, con l’ausilio del personale DOS.

Restano tre le principali zone di intervento a terra. Un primo presidio è attivo nei pressi del ristorante Alpe Noveis, dove vengono monitorate e contenute diverse fumarole sparse.

Un secondo presidio è operativo nei pressi del ponte sul rio Vacchera, lungo la strada che dal ponte scende verso Le Piane, con interventi in prossimità di un’abitazione e della chiesetta delle Piane. Diversi mezzi stanno proseguendo le operazioni di spegnimento.

Il terzo è invece un presidio dinamico presso la frazione Le Piane, predisposto in considerazione dell’avanzata del fronte dell’incendio nella pineta sovrastante.

A terra sono impegnate complessivamente numerose squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai comandi di Biella, Asti, Torino e Novara, con diversi mezzi antincendio e di supporto.

In campo anche 18 volontari AIB con cinque mezzi antincendio e un CO.AIB, oltre a due operatori del Coordinamento della Protezione Civile di Biella con un’autobotte.

Presente infine anche la Croce Rossa Italiana, con due unità impegnate nel posto di primo soccorso allestito presso il PCA.

Le operazioni proseguono nelle diverse aree interessate con l’obiettivo di contenere il fronte e impedire una ulteriore avanzata dell’incendio nella pineta sopra Le Piane. con 2 unità.