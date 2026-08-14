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SPORT | 14 agosto 2026, 20:06

La Biellese supera 2-1 il Torino Primavera: Germano e Beltrame firmano il successo

La Biellese supera 2-1 il Torino Primavera: Germano e Beltrame firmano il successo, Credit: Luca Coringrato / Biellese 1902

La Biellese supera 2-1 il Torino Primavera: Germano e Beltrame firmano il successo, Credit: Luca Coringrato / Biellese 1902

La Prima Squadra è stata impegnata questo pomeriggio allo stadio “Pozzo-La Marmora” in un allenamento congiunto con il Torino Primavera.

Mister Luca Prina ha schierato dal primo minuto Ghisleri, Caselli, De Mori, Germano, Pavan, Brancato, Salducco, Di Cesare, Naamad, Beltrame e Sangiorgio. Nella ripresa la Biellese è tornata in campo con Ghisleri, De Mori, Di Cesare, Brancato, Sangiorgio, Bottone, Graziano, Tomasino, Colletta, Sekka e Giacona. Nel corso del test hanno trovato spazio anche Mindruta, Cirio, Bianchi e Blotto.

I bianconeri hanno vinto 2-1 grazie alle reti nel primo tempo firmate da Germano e Beltrame; nella seconda frazione un autogol di Di Cesare ha dimezzato il gap.

c.s.biellese, s.zo.

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