Da Cossato al Mucrone per ricordare Vitaliano: Paolo mantiene ancora una volta la promessa

Fare parte di un coro spesso equivale ad appartenere ad una grande famiglia dove si condividono i momenti gioiosi ma anche quelli più tristi e questo è lo spirito che permea l’animo dei “Noi Cantando Città di Cossato”. Quando, nel 2020, il direttore Vitaliano Zambon fu colpito dal COVID, Paolo Versolatto, suo cognato nonché storico corista del gruppo, fece un voto: se Vitaliano si fosse salvato, lui avrebbe percorso correndo il tragitto da Cossato alla cima del Monte Mucrone. Purtroppo Vitaliano non riuscì a vincere la battaglia contro il virus, ma Paolo decise che avrebbe comunque, prima o poi, portato a compimento il suo progetto, in memoria del cognato.

Così, quattro anni or sono, mantenne la promessa e, in compagnia dell’attuale direttore del coro Andrea Cracco, raggiunse il suo traguardo.

Ma il desiderio di ripetere ancora l’impresa rimase nel suo animo e qualche giorno fa dichiarò: “Quest’anno è il momento per ricordare nuovamente Vitaliano con la salita al Mucrone, da lassù sembrerà di averlo più vicino, porterò con me il pensiero di tutto il coro”. Perciò questa mattina, 14 agosto, di buon’ora e sfidando il caldo, è partito da Cossato e in circa sette ore ha coperto il tragitto fino alla cima della montagna più amata del biellese. Ma il coro non lo ha lasciato solo, la sorella Elena (moglie di Vitaliano) ha fatto da supporter lungo il percorso e qualche corista e qualche amico del coro si è avvicendato al suo fianco dalla partenza fino ai cancelli del Santuario e soprattutto nel tratto più impegnativo quando la stanchezza iniziava a farsi un po’ sentire, quello da Oropa alla cima del Mucrone, portando con lui la preghiera di tutto il gruppo.