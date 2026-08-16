"Un luogo, tante storie da scoprire". Oggi domenica 16 agosto la Pia Istituzione Medico Sella, in Borgata Sella 1, località Mosso, a Valdilana, ha aperto eccezionalmente le proprie porte al pubblico.
Obiettivo dell'iniziativa è fare conoscere da vicino il patrimonio custodito dalla struttura, testimonianza dell'impegno educativo e sociale della famiglia Sella a favore della comunità.
Il percorso comprende anche l'aula dell'asilo del Novecento, rimasta cristallizzata nel tempo e legata alla memoria dell'insegnamento e della vita scolastica dell'epoca.
Tra le proposte figura inoltre la mostra “Memoria in movimento”, dedicata all'evoluzione dello sport dalla fine dell'Ottocento a oggi attraverso oggetti, tecniche, abiti, corpi e protagonisti, realizzata in collaborazione con le associazioni sportive del Biellese.
La prossima apertura sarà il 23 agosto con orario dalle 14 alle 18 e ingresso libero.
La Pia Istituzione Medico Sella, "Un luogo, tante storie da scoprire" FOTO Mattia Baù per newsbiella.it
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La Pia Istituzione Medico Sella, "Un luogo, tante storie da scoprire" FOTO Mattia Baù per newsbiella.it
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s.zo.