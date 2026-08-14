Nasce Truck food Tutti’s, sapori biellesi e opportunità di lavoro FOTO e VIDEO

A meno di un mese da Bolle di Malto viene presentata una delle novità dell’edizione 2026: Truck food Tutti’s - Storie che si assaporano, iniziativa nata nel Biellese per valorizzare le produzioni locali e favorire l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

Il progetto è promosso da Bolle di Malto e Cooperativa Sociale Orso Blu, in collaborazione con Cooperativa Sociale Gran Menù. A illustrarne finalità e caratteristiche sono Andrea Zanta, presidente di Orso Blu, e Raffaele Abbattista, organizzatore di Bolle di Malto: "Tutti’s era un’idea che avevamo nel cassetto da un paio d’anni – spiega Zanta – Confrontandoci con Raffaele, abbiamo scoperto di condividere lo stesso proposito e abbiamo deciso di realizzarlo, acquistando un food truck e coinvolgendo diverse realtà locali. Orso Blu e Gran Menù operano per l’inserimento professionale delle persone svantaggiate e questo mezzo rappresenta un’ulteriore possibilità per proseguire tale impegno".

Il lavoro può cambiare i percorsi, il cibo avvicinare le persone e l’inclusione tradursi in azioni quotidiane: "Fra le numerose novità di quest’anno, Tutti’s è quella che mi trasmette maggiore energia – sottolinea Abbattista – Nasce a Biella dall’incontro di tre enti del Terzo settore e vuole promuovere i prodotti e le persone del Biellese. L’obiettivo principale è offrire un’opportunità professionale all’interno di un’attività dinamica, piacevole e a contatto con il pubblico. A Bolle di Malto porterà i sapori della nostra terra".

Alla realizzazione partecipano anche aziende, produttori e altre realtà biellesi. "Attorno a Tutti’s si è formato un gruppo composto da Gastronomia Mosca, Pasticceria Massera, Lauretana, Caseificio Rosso, Fondazione Fila e, da poco, Panificio De Mori – prosegue Zanta – A questi si aggiungono i tre birrifici artigianali Beer In, Elvo e Un Terzo".

Il pubblico potrà assaggiare le proposte di Tutti’s durante Bolle di Malto. Bolle On si svolgerà dal 3 al 7 settembre in Piazza Martiri della Libertà e Piazza Primo Maggio. Dal 4 al 6 settembre, Piazza Vittorio Veneto ospiterà il Salone Italiano della Birra, mentre via Italia accoglierà il Mercato degli Artigiani.

"Vi aspettiamo numerosi – conclude Abbattista – Ci saranno molte proposte da assaggiare e, tra queste, anche quelle di Tutti’s".

L’iniziativa può essere seguita su Instagram cercando Tutti’s - Storie che si assaporano.