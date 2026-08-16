Croce Rossa Biella al campo regionale "I Care Your Children"

Si è conclusa l’edizione 2026 di I Care Your Children, il campo promosso dal Comitato Regionale Piemonte della Croce Rossa Italiana e rivolto ai più piccoli.

L’esperienza ha alternato attività, momenti di condivisione e occasioni di socialità, con il coinvolgimento dei volontari della Croce Rossa impegnati nell’organizzazione e nello svolgimento delle giornate.

Alla realizzazione dell’iniziativa ha contribuito anche il Comitato di Biella della Croce Rossa Italiana, con volontarie e volontari che hanno messo a disposizione tempo, energie e competenze, collaborando sia all’interno del campo sia nelle attività necessarie al suo funzionamento.

Dal Comitato biellese un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito, a vario titolo, alla buona riuscita dell’edizione 2026 di I Care Your Children.