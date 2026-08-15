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Enogastronomia | 15 agosto 2026, 11:00

Ferragosto a Callabiana: oggi il 45° raduno

Ieri sera un ospite d'eccezione: il ministro Pichetto Fratin

Ferragosto a Callabiana: oggi il 45° raduno

Ferragosto a Callabiana: oggi il 45° raduno

Ultima giornata per “Agosto a Callabiana”, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco nell’Area Festeggiamenti di frazione Valle. Positivo il bilancio dell’edizione 2026, iniziata il 1° agosto e articolata in nove appuntamenti dedicati alla cucina, alla musica e agli spettacoli.

Alla serata di ieri, venerdì 14 agosto, era presente un ospite d’eccezione: il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.

Il programma di Ferragosto sarà dedicato al 45° Raduno dei Callabianesi e degli Amici di Callabiana. L’appuntamento è fissato alle 11 con la Santa Messa; al termine della celebrazione sarà offerto un aperitivo in piazza della Chiesa.

G. Ch.

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