Miagliano, oggi una serata dedicata al Trenino della Balma

Oggi, domenica 16 agosto, alle 21, il Lanificio F.lli Botto di Miagliano, in via Vittorio Veneto 2, ospiterà “Il Trenino della Balma”, appuntamento organizzato da Amici della Lana APS nell'ambito di Wool Experience 2026.

La serata sarà dedicata alla storia del trenino che a Miagliano entrava in fabbrica e invertiva la direzione, andando “al contrario” per risalire la Valle Cervo. Il racconto sarà accompagnato dalla proiezione di immagini storiche fornite dall'Associazione FerroviaBiellaOropa.

Interverranno Giorgio Lauri e Davide Varesano, con letture a cura di Storie di Piazza APS.